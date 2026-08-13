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DE MAL EN PEOR

Independiente conoció la primera secuela tras la debacle en la Copa Argentina y el despido de Quinteros

Luego de la escandalosa eliminación de la Copa Argentina y el despido de Gustavo Quinteros, Independiente recibió otra pésima noticia este jueves.

Edelmiro Balmaceda
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Que el Diablo esté en el infierno parece una redundancia, pero Independiente realmente está rodeado de llamas tras la eliminación por goleada que sufrió en la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán.

En ese marco, y luego de que la dirigencia haya tomado la decisión de despedir de la dirección técnica a Gustavo Quinteros, el Rojo recibió otra pésima noticia.

Es que, si bien no hubo tiempo para pensar en eso, el conjunto de Avellaneda visitará a Lanús el próximo lunes desde las 17:00, por la fecha 5 del Torneo Clausura, e iba a poder contar con la presencia de sus hinchas.

Sin embargo, esa chance quedó desestimada por el propio Granate, quien informó la cancelación de la venta de 5000 localidades para la parcialidad visitante.

Los motivos de esa determinación no fueron expuestos, pero no es difícil imaginarlos: este contexto, con la bronca de la gente del Rey de Copas, no es el mejor para impulsar esa movilización al Estadio Néstor Díaz Pérez. Por eso, el acuerdo, del que también participaron los organismos de seguridad, quedó en la nada.

A la espera de definiciones sobre quién será el entrenador, Independiente buscará ponerle paños fríos a esta crisis y conseguir una victoria que le sirva para acercarse a la cima de la Zona A.

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