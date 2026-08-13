Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la eliminación por goleada en la Copa Argentina

La Comisión Directiva de Independiente resolvió este jueves la salida de Gustavo Quinteros como entrenador, apenas horas después de la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, donde el equipo cayó por 4 a 0 ante Atlético Tucumán en Rosario.

La decisión se tomó en la reunión que los dirigentes, encabezados por el presidente Néstor Grindetti, mantuvieron antes del entrenamiento de la tarde en Villa Domínico. La goleada profundizó una crisis deportiva que ya venía generando preocupación y dejó al plantel afuera de uno de sus principales objetivos del semestre.

El malestar que precipitó la salida

El desenlace se aceleró tras la conferencia de prensa del técnico. Si bien Quinteros asumió responsabilidades y le pidió disculpas al hincha, volvió a marcar en público que no llegaron los refuerzos que había pedido para afrontar la temporada.

"Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar", había sostenido el entrenador, que también remarcó la cantidad de futbolistas que dejaron el plantel y la necesidad de recurrir a juveniles para completar el equipo.

Esas palabras cayeron mal en la Comisión Directiva, donde una parte importante de los dirigentes ya consideraba que el ciclo estaba agotado. Quinteros, de todos modos, había descartado dar un paso al costado: "Ni se me pasa por la cabeza renunciar. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes". Pero la decisión finalmente no dependió de él.

Qué viene ahora

Con la salida resuelta, la dirigencia deberá definir en las próximas horas quién se hará cargo del plantel, que ya tiene la cabeza puesta en el Torneo Clausura como último objetivo del semestre.