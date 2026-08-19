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TODAVÍA NO PUEDE JUGAR

Independiente está cerca de cerrar una venta para habilitar al Chimy Ávila

Independiente está cerca de cerrar la venta de un futbolista al exterior y así liberar un cupo para habilitar a Ezequiel Ávila.

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Tras la llegada de Ezequiel Ávila como refuerzo, Independiente apunta a concretar la venta de Maximiliano Gutiérrez para liberar un cupo y que el delantero de 32 años que llegó libre del Betis quede habilitado. 

El chileno de 22 años estaría muy cerca de dar el salto a Europa para jugar en el Dynamo Moscú

El club ruso ofreció alrededor de seis millones de euros por su ficha, pero desde el Rojo esperan que la cifra se estire hasta aproximadamente siete millones para cerrar la operación.

 En caso de concretarse, la venta de Gutiérrez le liberaría un cupo al club con el cual podría habilitar al Chimy Ávila, quien ya fue presentado y firmó su contrato, pero aún no puede jugar por este motivo.

Por su parte, Ávila realizará una puesta a punto durante los próximos días y el cuerpo técnico evaluará diariamente su condición física. Cabe recordar que el futbolista no juega desde el 23 de mayo

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