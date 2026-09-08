Independiente cerró a Iván Morales: cuánto pagó y hasta cuándo firmó el delantero chileno

Independiente de Avellaneda ya tiene a su nuevo delantero. En una negociación que se resolvió rápidamente, el Rojo llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors para incorporar a Iván Morales, atacante chileno que se sumará al plantel de Jadson Viera luego de la salida de Gabriel Ávalos.

El acuerdo contempla 100 mil dólares en concepto de cargo y una opción de compra de dos millones de dólares. El futbolista, además, tendrá vínculo con Independiente hasta diciembre de 2027, por lo que se transformará en una nueva alternativa para el entrenador en la ofensiva.

La llegada de Morales se produce en un momento en el que el conjunto de Avellaneda necesitaba sumar una pieza en ataque. Ávalos dejó Independiente para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay, mientras que ahora el técnico contará con otra opción para acompañar a Felipe Tempone y Ezequiel Ávila.

Para concretar la operación, Independiente debió realizar una gestión particular ante la AFA. El club solicitó un cupo adicional de incorporaciones luego de la transferencia de Kevin Lomónaco al Elche de España, movimiento que le permitió liberar ese espacio para avanzar por el atacante de Argentinos Juniors.

Quién es Iván Morales, el nuevo refuerzo de Independiente

Morales nació futbolísticamente en Colo-Colo, donde realizó buena parte de su formación y debutó profesionalmente. Sus primeros pasos en el conjunto chileno se produjeron en 2016 y permaneció allí hasta 2022, cuando emigró al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul.

Después de su experiencia en México, el delantero regresó a Sudamérica. Primero pasó por Sarmiento de Junín y posteriormente desembarcó en Argentinos Juniors, club desde el que ahora dará el salto a Independiente.

Iván Morales jugó en Sarmiento de Junín.

Durante 2026, Morales disputó 18 encuentros, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. En Independiente buscará recuperar protagonismo y convertirse en una solución ofensiva para un equipo que perdió a uno de sus principales atacantes.

Así, Iván Morales se prepara para afrontar un nuevo desafío en el fútbol argentino y tendrá la misión de aportar goles en Independiente, que encontró en el delantero chileno una alternativa tras la partida de Ávalos.