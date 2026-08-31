Infantino también elogió a Messi tras su retiro de la Selección: "Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados"

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, se sumó a los elogios a Lionel Messi tras el anuncio del astro argentino sobre su retiro de la Selección.

"Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retirás del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo todo lo mejor", expresó el dirigente suizo en un posteo en la sección de Historias en su cuenta de Instagram.

Además, en una publicación con una serie de fotos donde se encuentra con Lionel, recalcó: "Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte".

"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseer el récord de más partidos jugados en la historia del Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", remarcó Infantino en el texto con dedicatoria a Messi.

Para finalizar, el titular de la máxima organización en el plano mundial del fútbol internacional se mostró con gratitud hacia la entrega de Lionel hacia el conjunto "Albiceleste": "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa".