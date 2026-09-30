El tremendo informe de Darío Herrera contra Verón tras Rosario Central-Estudiantes: fuertes insultos y una posible sanción de AFA

Tres días después de la derrota de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central por 3 a 1 por la Supercopa Internacional, se conoció el informe elaborado por Darío Herrera, quien dejó asentados los incidentes que protagonizaron integrantes de la dirigencia del Pincha luego del encuentro.

El árbitro informó a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, Pascual Caiella, vicepresidente de la institución, y Marcos Angeleri, secretario deportivo del plantel profesional. Los tres fueron señalados por distintos agravios hacia el equipo arbitral.

El caso de Verón es el que genera mayor atención. Según consta en el informe de Herrera, el presidente de Estudiantes ingresó al campo de juego y se dirigió hacia los árbitros para recriminarles sus decisiones. Allí, de acuerdo con lo escrito por el juez, lanzó fuertes insultos contra el equipo arbitral.

"Hijos de re mil put*, hay que matarls a todos, ustedes vienen mandados, hijos de put4, hay que matarlo*s a todos", habría manifestado La Brujita.

Caiella también fue informado por Herrera. El vicepresidente de Estudiantes se acercó a la zona donde se encontraban los árbitros para cuestionar distintos fallos del partido y, siempre según el informe, los insultó con términos similares. "Hijos de remil put*, los vamos a mat*r, seca nucas de la AFA, corruptos", cerraron.

Por su parte, Angeleri también quedó incluido en el informe. Herrera consignó que el dirigente lo calificó de "corrupto" y agregó una referencia a su situación económica.

"Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida", escribió el árbitro, antes de señalar que el dirigente terminó la frase con otro insulto: "Corruptos hijos de puta".

Verón podría recibir una dura sanción de AFA

Ahora será el Tribunal de Disciplina de AFA el encargado de analizar lo ocurrido y determinar las eventuales sanciones para los tres dirigentes de Estudiantes.

En el caso de Verón, además de los hechos denunciados por Herrera, existe el antecedente de la suspensión de seis meses que recibió en 2025 por el episodio del pasillo durante el partido ante Rosario Central por el Torneo Clausura. Al tratarse de un antecedente disciplinario, su situación podría ser considerada de manera más severa por el Tribunal.

También podrían establecerse sanciones económicas para Estudiantes, mientras que Caiella y Angeleri podrían recibir castigos disciplinarios por sus respectivos comportamientos.

Por el momento, no existe una sanción definida. El Tribunal de Disciplina deberá analizar el informe de Darío Herrera y resolver en los próximos días qué medidas corresponden para Verón, Caiella y Angeleri.