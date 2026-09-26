Insólito: Estudiantes de La Plata perdió dos ventanas por lesión en cinco minutos durante la final de la Supercopa Internacional
En un primer tiempo accidentado, el Pincha sufrió dos bajas que le complicaron los planes a Alexander Medina.
Si bien empezó ganando antes del minuto, el primer tiempo de la Supercopa Internacional ante Rosario Central terminó siendo un verdadero calvario para Estudiantes de La Plata.
Es que, tras ponerse en ventaja con el gol de Alexis Castro, el Pincha perdió dos ventanas de cambios en cinco minutos a raíz de las lesiones de dos futbolistas.
A los seis minutos, Gabriel Neves fue a cabecear una pelota, Federico Navarro lo desestabilizó en el aire y cayó pesadamente al suelo con la mala suerte de que su mano quedó abajo del cuerpo al impactar contra el césped.
Inmediatamente, el uruguayo se mostró muy adolorido y, a la espera del parte médico oficial, todo indica que sufrió una fractura en su muñeca. Pero la cosa no terminó ahí.
Ante la baja del volante charrúa, Alexander Medina mandó a la cancha a Jalil Elías, quien, después de cinco minutos en acción, sintió una molestia muscular.
La dolencia del exjugador de San Lorenzo, que al parecer fue en la zona del isquiotibial izquierdo, tampoco le permitió continuar. Por eso, el Cacique tuvo que volver a meter mano y hacer ingresar a Fabricio Pérez.
Para Estudiantes son pésimas noticias teniendo en cuenta que la próxima semana enfrentará a Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina y, en un par de semanas, empezará a disputar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.