Insólito: Mauricio Pochettino reclamó un campeonato de hace casi una década

Luego de dirigir a Estados Unidos en el Mundial 2026, Mauricio Pochettino había desaparecido de la escena. Sin embargo, en las últimas horas hizo declaraciones tan explosivas como insólitas respecto a una polémica que se reactivó después de nueve años.

La controversia tuvo que ver con una serie de sanciones que Chelsea recibió por parte de la Football Association (FA) por tener 74 infracciones en el reglamento financiero durante la pasada década. A raíz de eso, Poch reclamó que la Premier League 2016/17 se le otorgara al Tottenham, club que dirigía y subcampeón en aquella temporada.

"El Chelsea fue castigado, admitieron ser culpables, así que el título debería ser para el equipo que terminó segundo", sostuvo en diálogo con The Guardian.

Concretamente, la directiva de los Blues, entonces encabezada por Roman Abramovich, no informó correctamente a las autoridades de los traspasos y los montos de varios jugadores, entre los que se destacan los nombres de Eden Hazard, Willian y David Luiz.

A raíz de ese incumplimiento, el ente rector del fútbol británico le impuso una pena económica de 10 millones de libras, pero no lo castigó a nivel deportivo.

"Es totalmente justo decir que no competimos con las mismas reglas antes del inicio de la temporada. Quizás, con el mismo marco regulatorio podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles. No me quejo. Es la verdad", expuso el argentino.

Cabe recordar que, en el campeonato en cuestión, el Chelsea de Antonio Conte se consagró al cosechar 93 puntos, mientras que los Spurs terminaron como escoltas con 86 unidades.