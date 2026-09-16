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SE VIENE EL CLÁSICO

Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca

Este domingo, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura. El Gallego Insua define el once titular.

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Se viene un partido clave en San Lorenzo. Este domingo, Rubén Darío Insua tendrá su estreno en el Nuevo Gasómetro ante Boca, y el entrenador analiza posibles variantes.

Ezequiel Herrera y Mathias De Ritis se ganarían un lugar en el once titular en lugar de Ignacio Perruzi y Teo Rodríguez Pagano, mientras que el resto serían los mismos que iniciaron en el empate ante Independiente.

Por otro lado, el DT recupera un futbolista: Diego Herazo dejó atrás una distensión muscular y se reincorporó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que estará disponible ante el Xeneize.

Por otro lado, Gonzalo Abrego, Gustavo Del Prete, Nicolás Blanco y Martín Río continúan con sus respectivas recuperaciones y serían baja para el encuentro.

La probable formación de San Lorenzo ante Boca: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

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