Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca
Este domingo, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura. El Gallego Insua define el once titular.
Se viene un partido clave en San Lorenzo. Este domingo, Rubén Darío Insua tendrá su estreno en el Nuevo Gasómetro ante Boca, y el entrenador analiza posibles variantes.
Ezequiel Herrera y Mathias De Ritis se ganarían un lugar en el once titular en lugar de Ignacio Perruzi y Teo Rodríguez Pagano, mientras que el resto serían los mismos que iniciaron en el empate ante Independiente.
Por otro lado, el DT recupera un futbolista: Diego Herazo dejó atrás una distensión muscular y se reincorporó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que estará disponible ante el Xeneize.
Por otro lado, Gonzalo Abrego, Gustavo Del Prete, Nicolás Blanco y Martín Río continúan con sus respectivas recuperaciones y serían baja para el encuentro.
La probable formación de San Lorenzo ante Boca: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.