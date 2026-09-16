Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup: horario, TV y formaciones

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan este miércoles desde las 21 en el Nu Stadium, por la final de la Campeones Cup 2026. Lionel Messi será una vez más la gran atracción de Las Garzas, que intentarán sumar otro trofeo a sus vitrinas frente al vigente campeón del fútbol mexicano.

El encuentro tendrá un condimento especial para el conjunto estadounidense: será el primer partido por un título que se dispute en el nuevo estadio del club. Además, marcará el comienzo de la etapa de Cristian "Kily" González al frente del equipo, luego de completar los trámites necesarios para asumir oficialmente como entrenador.

La definición enfrenta en un único partido al campeón de la MLS Cup con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. En esta oportunidad, Inter Miami accedió como campeón de la MLS 2025, mientras que Cruz Azul obtuvo su lugar después de derrotar 3 a 1 a Toluca y quedarse con el Campeón de Campeones.

Inter Miami, con Messi y un nuevo entrenador

Las Garzas afrontan la definición después de una serie de resultados que les impidió sostener regularidad en la MLS. En sus últimas tres presentaciones igualaron 2-2 ante Nashville, 1-1 frente a Chicago Fire y 2-2 contra Atlanta United.

Pese a esa seguidilla sin victorias, Inter Miami continúa segundo en la Conferencia Este con 45 puntos. Una de las principales cartas del equipo volverá a ser Messi, quien viene de marcar frente a Nashville y alcanzó los 99 goles con la camiseta del club. Además, el argentino atraviesa una temporada destacada en la MLS, con 19 goles y 13 asistencias hasta el momento.

La gran novedad estará en el banco. El Kily González tendrá su estreno como entrenador de Inter Miami después de reemplazar a Javier Mascherano y de finalizar su proceso de incorporación al club. El argentino dirigió su primer entrenamiento el martes y ahora tendrá la posibilidad de debutar directamente en un partido con un trofeo en juego.

Cruz Azul busca otro título en un gran 2026

Del otro lado estará Cruz Azul, que llega a Miami como campeón del Clausura 2026 y del Campeón de Campeones. La Máquina consiguió este último trofeo tras imponerse 3-1 ante Toluca, resultado que le aseguró su participación en la Campeones Cup.

El conjunto mexicano también atraviesa una buena actualidad en el torneo local. Viene de conseguir tres triunfos consecutivos y buscará aprovechar ese envión para sumar una nueva conquista internacional.

Cruz Azul regresa a esta competencia después de seis años. Su última participación había sido en 2020, cuando perdió ante Columbus Crew. Además, ya sabe lo que significa enfrentar a Inter Miami: ambos equipos se cruzaron en 2023 por la Leagues Cup, en el debut de Messi con Las Garzas. En aquella oportunidad, el argentino convirtió de tiro libre sobre el final para darle la victoria al conjunto de Miami.

Qué es la Campeones Cup

La Campeones Cup se disputa desde 2018 y enfrenta al campeón vigente de la MLS Cup con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Es un partido único y el vencedor se queda con el trofeo.

La edición 2026 será la octava de la competencia. Hasta ahora, los equipos de la Liga MX consiguieron cuatro títulos, mientras que los representantes de la MLS obtuvieron tres.

El probable once de Inter Miami vs. Cruz Azul

Dayne St. Clair; Ian Fray o Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia o Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Rodrigo Berterame y Luis Suárez.

La posible formación de Cruz Azul vs. Inter Miami

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi; Nico Ibáñez.

Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup: dónde ver en vivo

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul se jugará este miércoles 16 de septiembre desde las 21 de Argentina en el Nu Stadium. La transmisión será a través de Apple TV.

Inter Miami vs. Cruz Azul