Iván Marcone frenó las charlas por su renovación en Independiente: "Lo dejé en stand by"

Iván Marcone puso en pausa las conversaciones por su futuro en Independiente de Avellaneda. Después del empate 1 a 1 ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, el capitán del Rojo habló en zona mixta y explicó que decidió dejar momentáneamente de lado las negociaciones con la dirigencia para concentrarse en el presente del equipo.

El mediocampista fue uno de los protagonistas después del partido disputado en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Más allá del resultado, que le impidió a Independiente quedarse con los tres puntos después de haber comenzado en ventaja, Marcone fue consultado por las charlas relacionadas con la extensión de su contrato.

Lejos de esquivar el tema, el volante confirmó que actualmente no está negociando su continuidad. "Sinceramente es un tema que yo decidí dejar en stand by", explicó.

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La respuesta de IVÁN MARCONE a @sabrinaotaegui sobre la demora en la renovación de su contrato con Independiente.



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La decisión, según sus propias palabras, está vinculada con la necesidad de enfocarse completamente en la campaña del conjunto de Avellaneda. Con nueve jornadas disputadas, Independiente suma 14 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona A del Torneo Clausura.

El presente en la tabla también mantiene al Rojo dentro de la pelea por clasificarse a una competencia internacional. En la tabla anual aparece décimo, posición que actualmente le permite acceder a la Copa Sudamericana.

Marcone marcó los objetivos de Independiente

Más allá de la situación personal del capitán, el principal desafío del equipo pasa por mejorar su posición en el campeonato y asegurarse un lugar en los playoffs. Marcone reconoció que la intención es terminar lo más arriba posible, aunque también dejó claro que el plantel deberá enfocarse en aprovechar las herramientas que tiene.

"El objetivo es entrar a los playoffs y clasificar a la copa. Queremos apuntar más arriba pero es lo que tenemos", señaló el mediocampista.

Independiente tendrá ahora el desafío de sostenerse en los puestos de clasificación y mejorar su rendimiento en las próximas fechas. Para Marcone, el plantel deberá concentrarse en el día a día y dejar para más adelante cualquier evaluación sobre hasta dónde puede llegar.

"Con los que estamos vamos a tratar de dar el máximo y, sobre el final, veremos para qué estamos", concluyó el capitán.

Por el momento, entonces, el futuro contractual de Marcone queda en segundo plano. El volante eligió detener las conversaciones y poner toda su atención en el objetivo que tiene Independiente dentro del Torneo Clausura.