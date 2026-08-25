La drástica decisión de Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los escalofriantes desmayos

Jamal Musiala no estará en el debut de Bayern Munich en la Bundesliga ante Stuttgart. El mediocampista alemán continúa con un entrenamiento diferenciado luego de los dos episodios que sufrió durante la pretemporada y el club decidió no acelerar su vuelta a la competencia.

El futbolista de 22 años tampoco estuvo presente en la Supercopa de Alemania, donde Bayern Munich derrotó 2 a 1 a Borussia Dortmund. Ahora, su ausencia se extenderá al estreno en el campeonato alemán, previsto para este viernes frente a Stuttgart.

La situación de Musiala comenzó a generar preocupación durante la preparación. El 15 de agosto, el jugador se desplomó durante un amistoso contra Leipzig. Tres días más tarde, volvió a sufrir un episodio similar en el encuentro frente a Heidenheim.

Después de ambos acontecimientos, el propio Musiala explicó que los médicos detectaron "crisis de ausencia breves y temporales", provocadas por una disfunción neurológica que, según indicó, es tratable.

Bayern Munich decidió no apurar a Musiala

Desde aquellos episodios, el volante lleva adelante una preparación individual bajo un seguimiento específico. Además, el equipo médico del Bayern realizó modificaciones en su tratamiento, cuyos efectos pueden tardar entre 10 y 14 días en manifestarse.

Vincent Kompany, entrenador del conjunto alemán, explicó que el cambio en la medicación produjo algunos efectos secundarios y remarcó que forma parte del proceso habitual de un tratamiento.

"Ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios", señaló el técnico, quien también aclaró que es normal realizar ajustes cuando se busca encontrar la mejor alternativa para el paciente.

En la misma línea, Max Eberl, director deportivo del Bayern, aseguró que la institución conoce la situación de Musiala desde hace tiempo y que el seguimiento del jugador forma parte de la rutina del club.

"Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano", afirmó Eberl.

Cuándo podría volver a jugar Jamal Musiala

Por el momento, Bayern Munich prefiere esperar antes de darle el alta competitiva a Musiala. La prioridad pasa por comprobar cómo responde al nuevo tratamiento y evitar cualquier riesgo innecesario.

El mediocampista continuará trabajando de manera individual mientras transcurre el período necesario para evaluar los efectos de la medicación. Por eso, su regreso a las canchas todavía no tiene una fecha confirmada.

El conjunto dirigido por Kompany comenzará la defensa de su título de Bundesliga sin una de sus principales figuras, a la espera de que Musiala pueda completar su recuperación y volver a competir con normalidad.