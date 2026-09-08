James Rodríguez vuelve a Europa: el equipo italiano que lo espera tras el Mundial 2026

James Rodríguez está muy cerca de volver al fútbol europeo. Después de quedar libre el pasado 1° de julio y de participar con Colombia en el Mundial 2026, el experimentado mediocampista tendría definido su próximo destino: Avellino, uno de los protagonistas de la Serie B de Italia.

La operación todavía no está cerrada, aunque las negociaciones se encuentran avanzadas y las diferencias que quedan por resolver serían exclusivamente económicas. Si finalmente se concreta el acuerdo, el colombiano volverá a competir en Europa a los 35 años, luego de varias experiencias lejos de las principales ligas del continente.

Un factor determinante para que James se incline por esta propuesta fue Alessandro Nesta. El exdefensor italiano, campeón del mundo en 2006 y actual entrenador de Avellino, habría sido fundamental para impulsar la incorporación del volante y convencerlo de aceptar el proyecto del conjunto italiano.

El desafío, además, aparece en un momento importante para el club. Avellino ocupa actualmente el quinto puesto de la Serie B y está a solamente tres puntos del líder Palermo, por lo que se encuentra metido en la pelea por los puestos que permiten aspirar al ascenso a la máxima categoría.

La experiencia de James podría convertirse en un argumento de peso para un equipo que busca dar el salto a la Serie A. El colombiano conoce lo que significa jugar al máximo nivel europeo después de haber pasado por Porto, Real Madrid y Bayern Munich, entre otros equipos.

Sin embargo, su actualidad a nivel clubes está lejos de aquellos años de protagonismo. Su última experiencia fue en Minnesota United, donde no logró convertirse en una pieza habitual y solamente disputó ocho encuentros.

El recorrido previo tampoco tuvo la continuidad que el futbolista esperaba. En León de México participó en 34 partidos y convirtió cinco goles, mientras que anteriormente tuvo un breve paso por Rayo Vallecano, con apenas siete apariciones.

Ahora, después de haber vuelto a representar a Colombia en una Copa del Mundo, James Rodríguez podría encontrar en la Serie B italiana la oportunidad de recuperar protagonismo y relanzar su carrera en Europa.

Si el acuerdo económico llega finalmente a buen puerto, el talentoso mediocampista será nuevo jugador de Avellino y afrontará un nuevo capítulo de su extensa carrera en el fútbol italiano.