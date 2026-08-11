La confesión de Huracán sobre James Rodríguez: "Hemos llamado hasta a él"

A lo largo de los últimos mercados de pases, James Rodríguez volvió a aparecer en el radar de distintos clubes argentinos que buscaron conocer sus condiciones para intentar concretar uno de esos fichajes capaces de sacudir el fútbol local. Uno de ellos fue Huracán, que llegó a comunicarse directamente con el futbolista colombiano.

La revelación estuvo a cargo de Daniel Vega, secretario técnico del Globo, quien contó en una entrevista con La Noche de TyC Sports que el club de Parque Patricios hizo gestiones para intentar contratar al experimentado mediocampista. "Hemos llamado hasta a James Rodríguez. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero", explicó Vega al recordar el mercado de pases del último verano.

Sin embargo, la negociación no llegó siquiera a una instancia formal. Según explicó el dirigente de Huracán, el club conoció las pretensiones económicas que rodeaban una eventual contratación y decidió desistir antes de realizar una oferta.

"Ni llegamos a lo económico. No estaba dentro de los parámetros que habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos", señaló Vega.

Huracán terminó incorporando a Oscar Romero

Tras no poder avanzar por James Rodríguez, Huracán finalmente consiguió sumar al volante ofensivo que buscaba. El elegido fue Oscar Romero, mediocampista paraguayo que llegó con el pase en su poder luego de su última experiencia en Internacional de Porto Alegre.

De esta manera, el Globo terminó cerrando una alternativa para reforzar una posición en la que había intentado concretar un golpe de mercado con el colombiano.

Qué será del futuro de James Rodríguez

James Rodríguez atraviesa ahora una nueva etapa de su carrera después de su experiencia en el fútbol de Estados Unidos. Tras disputar el Mundial con la Selección de Colombia, el mediocampista quedó en libertad de acción luego de finalizar su vínculo con Minnesota United.

Por el momento, James solamente recibió sondeos y todavía no tiene una oferta concreta para definir dónde continuará su carrera durante la segunda mitad del año.

Entre los clubes que aparecen interesados se encuentran Besiktas de Turquía y Atlético Nacional de Colombia. En caso de concretarse esta última posibilidad, el futbolista podría regresar al fútbol de su país después de más de 18 años de carrera fuera de Colombia.

El futuro de James Rodríguez continúa abierto, mientras espera una propuesta que le permita definir su próximo destino.