Javier Zanetti, Cambiasso y Pastore respaldaron a Gianni Infantino en medio de la polémica en FIFA

La interna en la FIFA sumó un nuevo capítulo. Mientras Gianni Infantino enfrenta cuestionamientos por su gestión y por el proyecto que contemplaba abrir a inversores privados una participación de los derechos comerciales del Mundial, un grupo de reconocidas figuras del fútbol sudamericano salió públicamente en su defensa.

Entre los nombres que firmaron el comunicado aparecen los argentinos Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore, además de los brasileños Cafú y Roberto Carlos. Las leyendas respaldaron el trabajo realizado por Infantino y destacaron el lugar que, según su mirada, los futbolistas adquirieron dentro de las estructuras de decisión del fútbol internacional.

El pronunciamiento se conoció apenas unos días después de que otras figuras históricas del deporte reclamaran modificaciones en la conducción de la FIFA y cuestionaran las decisiones adoptadas durante los últimos años.

Qué dijeron Zanetti, Cambiasso y las otras leyendas sobre Infantino

Los exfutbolistas sudamericanos valoraron especialmente la participación que los jugadores comenzaron a tener en diferentes espacios vinculados con la FIFA durante la última década.

Javier Zanetti apoyó a Gianni Infantino.

En el comunicado, señalaron que en ese período hubo avances para conseguir una mayor representación de los futbolistas a nivel internacional y remarcaron que sus opiniones comenzaron a ser tenidas en cuenta en distintos ámbitos de la organización.

También destacaron la presencia de exjugadores en comités, proyectos y grupos de trabajo, además de su participación en iniciativas destinadas al desarrollo del fútbol en diferentes regiones del mundo.

Las leyendas que respaldaron a Infantino también manifestaron su intención de continuar colaborando con los organismos internacionales para utilizar al fútbol como una herramienta de desarrollo y generación de oportunidades.

La polémica por los derechos comerciales del Mundial

El respaldo llega en un momento especialmente delicado para Gianni Infantino. El presidente de la FIFA busca continuar en el cargo y tiene como próximo gran objetivo el Congreso de marzo de 2027, donde intentará avanzar con su continuidad al frente del máximo organismo del fútbol mundial.

En las últimas semanas, uno de los principales focos de conflicto estuvo relacionado con el proyecto para permitir la entrada de capital privado en una parte de los derechos comerciales vinculados al Mundial.

La iniciativa contemplaba una participación cercana al 20% de esos derechos, pero generó resistencia dentro del fútbol internacional y terminó siendo retirada ante las críticas de distintas confederaciones.

Entre los sectores que expresaron reparos estuvieron la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, que cuestionaron distintos aspectos de la propuesta.

Excampeones del mundo también habían pedido un cambio

El comunicado de Zanetti, Cambiasso, Pastore, Cafú y Roberto Carlos apareció poco después de una carta firmada por otras grandes figuras del fútbol mundial.

Los franceses Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pirès, junto con el marfileño Didier Drogba, reclamaron cambios en la conducción de la FIFA y apuntaron directamente contra el liderazgo de Infantino.

Los exjugadores consideraron que las últimas decisiones adoptadas por la dirigencia hicieron necesario levantar la voz y plantearon dudas sobre la capacidad de la actual conducción para separar sus intereses de lo que consideran mejor para el fútbol.

Así, mientras un sector de exfutbolistas pide una transformación en la FIFA, otro grupo de referentes históricos decidió respaldar públicamente a Infantino. La disputa promete continuar mientras el dirigente suizo prepara su camino hacia el Congreso de 2027.