Jhon Durán sorprendió a Fred con una insólita frase sobre los entrenamientos: "Ya soy rico, no necesito correr"

Jhon Durán quedó en el centro de una llamativa revelación de Fred, quien fue su compañero en Fenerbahçe y contó una particular anécdota sobre la actitud del delantero colombiano durante los entrenamientos del equipo turco.

El brasileño recordó que en varias oportunidades intentó convencer al atacante de que se sumara a los trabajos físicos. Sin embargo, lejos de aceptar la propuesta, Durán le respondió con una frase que dejó al mediocampista sin argumentos: "Hermano, ya soy rico, no necesito correr en absoluto".

Fred relató que, después de escuchar aquella respuesta, el colombiano se dirigía al departamento médico y permanecía allí durante el resto de la práctica. Según su testimonio, esa conducta incluso se acentuó con el paso del tiempo.

"Cuando llegó por primera vez al Fenerbahçe, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó", contó el brasileño al recordar la etapa que compartieron en Turquía.

La conversación entre ambos también tuvo como protagonista el futuro económico del delantero. Cuando Durán concretó su salida de Fenerbahçe rumbo al Zenit de Rusia, Fred le señaló que el nuevo destino podía permitirle ganar todavía más dinero. La reacción del colombiano volvió a ser contundente: "Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor".

jhon Durán hizo una gran dupla con Fredñ.

Durán, además, explicó que sus prioridades económicas ya estaban más que cubiertas. "Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí", aseguró.

La situación se produjo después del importante contrato que el futbolista consiguió tras su llegada al Al Nassr, club que había desembolsado más de 70 millones de euros al Aston Villa por su incorporación.

Más allá de sus críticas a la conducta de Durán durante las prácticas, Fred dejó en claro que su relación personal con el colombiano era buena y evitó definirlo únicamente por esa faceta. "Una buena persona, muy bromista", fue la descripción que hizo del atacante.

Durante su paso por Fenerbahçe, Durán disputó 21 partidos, marcó cinco goles y dio dos asistencias, además de conquistar la Supercopa de Turquía en 2025. Posteriormente pasó al Zenit y actualmente se encuentra en Benfica, aunque su pase todavía pertenece al Al Nassr.