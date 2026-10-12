Joan Gaspart explotó contra Lionel Messi y lanzó una frase que sacudió al Barcelona: "¿Quién se ha creído?"

Joan Gaspart, el expresidente del Barcelona que participó en la llegada de Lionel Messi al club cuando tenía apenas 13 años, sorprendió con duras declaraciones sobre el astro argentino. El exdirigente cuestionó la demora en organizar una despedida ante los hinchas en el Camp Nou y dejó una frase contundente: "¿Quién se ha creído?".

El origen de su enojo está relacionado con la posibilidad de que el regreso de Messi al estadio blaugrana dependa de quién ocupe la presidencia de la institución. Según Gaspart, el homenaje al máximo ídolo de la historia reciente del club debería estar por encima de cualquier diferencia con Joan Laporta, actual titular de la entidad.

"Leo, como futbolista, indiscutible. El mejor del mundo y un buen jugador. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barsa está por encima suyo", expresó Gaspart durante una entrevista en un podcast partidario. Luego, recordó el vínculo que los une desde los primeros años del rosarino en Cataluña y lanzó una advertencia: "Y que vaya con cuidado. Te lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era el presidente del Barsa".

El exdirigente profundizó sus críticas al referirse a la posibilidad de que Messi espere un cambio de autoridades para concretar su despedida. "Pega que no me llegue al Barsa a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse. No tiene por qué Laporta ser el presidente", sostuvo.

Gaspart fue todavía más lejos al explicar qué haría si el homenaje se realizara cuando Laporta ya no estuviera al frente del club. "Y si viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje", aseguró.

La respuesta llegó cuando el entrevistador reaccionó con sorpresa ante sus palabras. Lejos de suavizar su postura, el expresidente insistió: "¿Quién se ha creído?". Y agregó: "¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy ese día al homenaje".

La anécdota de Gaspart sobre Messi y Lamine Yamal

Para reforzar su argumento, Gaspart contó una conversación que mantuvo con sus cuatro bisnietos cuando pensaba comprarles camisetas del Barcelona. Según relató, les preguntó si preferían llevar el apellido de Messi o el de Lamine Yamal en la espalda.

"¿Pongo Messi o pongo Lamine?", recordó que les consultó. La respuesta de los chicos fue "Pon Lamine, hombre". Cuando Gaspart les preguntó por el otro nombre, uno de ellos reaccionó con sorpresa al escuchar el de Messi y lo describió como "un buen jugador".

El episodio fue utilizado por el exmandatario para ilustrar cómo, a su entender, las nuevas generaciones empiezan a mirar hacia los referentes actuales del Barcelona, con Lamine Yamal como una de sus principales figuras.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre la relación entre Messi y el club en el que alcanzó la cima de su carrera. Aunque Gaspart reconoció al argentino como el mejor futbolista que vio, dejó en claro que considera que ningún jugador está por encima de la institución y que una eventual despedida en el Camp Nou debería concretarse independientemente de quién esté al frente de la entidad.