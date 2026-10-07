Quién es Joaquín Ruiz, el juvenil que promovió Arruabarrena tras una racha de lesiones

La enfermería de Boca Juniors encendió las alarmas y obligó a Rodolfo Arruabarena a meter mano de urgencia en el Boca Predio. Tras las confirmaciones de las lesiones de Tomás Belmonte y Alan Velasco, el entrenador tuvo que reestructurar sus piezas de cara a la recta final de la temporada y encontró la respuesta en las divisiones inferiores.

El apuntado para sumarse de inmediato a los entrenamientos con el primer equipo es Joaquín Ruiz, una de las figuras estelares y capitanes de la Reserva conducida por Mariano Herrón.

De extremo clásico a carrilero total: la metamorfosis táctica

Nacido en Tandil y parte de la categoría 2006, Ruiz no es un nombre totalmente ajeno al mundo profesional. Su primer paso por la órbita de Primera se dio bajo la gestión de Diego Martínez, quien lo llevó al banco, y su bautismo oficial llegó luego de la mano de Fernando Gago, sumando 38 minutos repartidos en tres ingresos.

Sin embargo, su paso por la Reserva bajo el ala de Herrón marcó un antes y un después en su carrera. Si bien en su etapa formativa brillaba netamente como un extremo izquierdo desequilibrante, con una gran capacidad de aceleración y gambeta, la llegada de Miguel Ángel Russo a su debido momento y el posterior reordenamiento táctico propiciaron un cambio radical:

Nueva posición: Hoy se desempeña con total soltura tanto de lateral como de volante por la banda izquierda.

Virtudes: Logró combinar su vocación ofensiva natural -clave para pisar el área rival y asociarse- con una mayor rigurosidad táctica en la marca.

Un presente inmejorable que justifica su salto

El llamado del Vasco Arruabarena le llega al juvenil en su momento de madurez futbolística más alta. El pasado fin de semana se despachó con un gol frente a Independiente en el Torneo Proyección, consolidando unas estadísticas envidiables para un futbolista de su edad: siete tantos, seis asistencias y dos títulos en la categoría.

Ahora, con la exigencia de responder ante las bajas por lesión, Ruiz tendrá una nueva oportunidad dorada para afianzarse definitivamente en la máxima categoría del Xeneize y demostrar que está listo para dar el gran salto.