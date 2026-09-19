Jonatan Cristaldo reveló su dura lucha contra el alcohol: "Era mi escape"

Jonatan Cristaldo construyó una extensa carrera como futbolista profesional, con pasos destacados por Vélez Sarsfield, Palmeiras y Racing Club de Avellaneda, además de experiencias en Europa y otros equipos de Sudamérica. Sin embargo, detrás de esa trayectoria también atravesó momentos personales muy difíciles que decidió contar públicamente en una entrevista con TyC Sports.

"TENÍA PENSAMIENTOS DE SUICIDA... NO AGUANTABA MÁS EL DOLOR"



Churry Cristaldo contó en La Noche de TyC Sports sobre la depresión que atravesó: "MI TERAPEUTA ME SALVÓ LA VIDA". pic.twitter.com/SYiQ2a3pIW — TyC Sports (@TyCSports) September 18, 2026

El Churry tiene 37 años y actualmente se encuentra sin club. En una charla en la que repasó diferentes momentos de su vida, sorprendió al revelar los problemas que tuvo con el alcohol y cómo esa situación llegó a convertirse en una vía de escape frente a lo que atravesaba.

Cristaldo explicó que durante su adolescencia ni siquiera tenía incorporado el consumo de alcohol. "No tomo más alcohol. A mí no me gustaba, hasta mis 18 años no lo había probado", contó.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su relación con la bebida cambió. El exatacante reconoció que comenzó a utilizarla con un objetivo muy diferente al de simplemente disfrutar de una salida.

"Yo tomaba para emborracharme y dormirme, era mi escape. Salía a bailar porque no podía dormir en mi casa", relató durante la entrevista.

Su testimonio también incluyó un episodio especialmente delicado. Cristaldo contó que atravesó un momento en el que llegó a sentir que no podía continuar y destacó el papel que tuvo su terapeuta para ayudarlo.

"Mi terapeuta me salvó la vida", afirmó. Luego recordó una situación que vivió mientras manejaba por la Panamericana: "Sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento".

Según su relato, en ese momento recibió una llamada telefónica de su terapeuta. Cristaldo contó que atendió entre lágrimas y pudo expresarle lo que estaba atravesando.

El motivo por el que Jonatan Cristaldo quiso ser futbolista

Durante la entrevista, el exdelantero también se refirió a una cuestión que marcó su relación con el fútbol. Lejos de señalar la fama o el deseo de convertirse en una estrella como su principal objetivo, explicó que su motivación estaba relacionada con su familia.

"No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir", aseguró Cristaldo.

El atacante contó que, una vez que consiguió cumplir ese objetivo, sintió que había alcanzado aquello que se había propuesto desde el comienzo. "Cuando conseguí eso, dije 'ya está'. Por eso también me descontrolé", manifestó.

Su historia futbolística comenzó en Vélez, donde rápidamente mostró sus condiciones como delantero y llegó a convertir goles importantes frente a Boca y River. Después continuó su carrera en el exterior y tuvo experiencias en distintos países.

Los números de la carrera de Jonatan Cristaldo

A lo largo de su carrera, Cristaldo pasó por 12 clubes. Después de Vélez, jugó en Metalist Kharkiv de Ucrania y Bologna de Italia, además de vestir las camisetas de Palmeiras, Cruz Azul y Monterrey.

En Argentina también tuvo un destacado paso por Racing, mientras que posteriormente defendió los colores de Newell's. En los últimos años de su carrera jugó en diferentes equipos de Bolivia y Brasil.

En total, el Churry disputó 516 partidos oficiales, en los que marcó 137 goles y aportó 39 asistencias. Además, conquistó cuatro títulos: Jonatan Cristaldo construyó una extensa carrera como futbolista profesional, con pasos destacados por , además de experiencias en Europa y otros equipos de Sudamérica. Sin embargo, detrás de esa trayectoria también atravesó momentos personales muy difíciles que decidió contar públicamente en una entrevista con TyC Sports.dos con Racing, uno con Vélez y otro con Palmeiras.