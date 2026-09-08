Jonathan Calleri picanteó la serie ante Boca por Copa Sudamericana: "Yo soy hincha de All Boys"

Jonathan Calleri se prepara pra enfrentar a Boca en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El delantero del San Pablo, que dejó un buen recuerdo en el Xeneize, reveló que, pese al cariño que le tiene al club, ahora está del otro lado y le quiere ganar.

"Yo soy hincha de All Boys, hay una canción que dice ‘jugar en La Bombonera es lo que imagino', cuando jugás en inferiores querés jugar en las canchas de Boca y River. Ya viví todo eso, ya jugué en La Bombonera muchas veces y para mí ya es un sueño realizado", sostuvo el futbolista.

"Ahora estoy del otro lado, tengo un respeto y un cariño muy importante por el club y su gente. Hoy quiero lo mejor para San Pablo y quiero ganar. Creo que va a ser un partido disputado que se va a decidir en los detalles", declaró en ESPN.

Calleri jugó en Boca entre el 2014 y 2015, precisamente cuando Rodolfo Arruabarrena era el entrenador. Hoy se volverán a ver las caras.