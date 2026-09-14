Jordy Caicedo, el goleador de Huracán que quiere convencer a Marcelo Gallardo en Ecuador

Marcelo Gallardo ya comenzó a generar expectativas en Ecuador incluso antes de tener su primera lista de convocados. El entrenador fue anunciado oficialmente como nuevo conductor de la Selección y tendrá como principales objetivos el camino hacia el Mundial 2030 y la Copa América 2028.

%uD83D%uDCAA ¡ESPERA ESTAR EN EL NUEVO PROCESO!



%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Jordy Caicedo, delantero de Huracán, opinó sobre la contratación de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de Ecuador. ¿Será el 9 del Muñeco?



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En ese contexto, Jordy Caicedo, delantero de Huracán, se refirió a la posibilidad de ser dirigido por el exentrenador de River. El atacante viene de ser protagonista en el triunfo del Globo frente a Racing, ya que marcó uno de los goles, y no ocultó su entusiasmo ante la chance de compartir un vestuario con Gallardo.

"No lo conozco a Marcelo, pero lo que vi con River me parece un excelente entrenador. Si llego a trabajar con él será un orgullo ser dirigido por un técnico como él", expresó Caicedo en diálogo con ESPN.

El delantero, de 28 años, atraviesa además un buen momento desde lo estadístico: marcó 13 goles en 24 partidos durante la temporada. Su rendimiento lo posiciona como una de las alternativas que el nuevo cuerpo técnico podría evaluar de cara a sus primeras convocatorias.

Gallardo tendrá próximamente su primera prueba al frente de Ecuador. Durante la fecha FIFA de septiembre, la selección realizará una gira por Asia con tres encuentros amistosos, una oportunidad que servirá para que el entrenador observe futbolistas y comience a darle forma a su proyecto.

Hernán Galíndez también habló sobre Marcelo Gallardo

Otro integrante de Huracán que conoce de cerca a Gallardo es Hernán Galíndez, arquero de Ecuador. El guardameta tuvo la posibilidad de enfrentarlo tanto dentro de una cancha como en su etapa como entrenador y también se refirió al desembarco del Muñeco.

Galíndez valoró especialmente la experiencia y los antecedentes del nuevo técnico de la Tri, aunque dejó en claro que su continuidad en el seleccionado dependerá de la decisión del propio Gallardo.

"Un entrenador de su trayectoria y jerarquía, con todo lo que ganó, sin duda es un gran paso", sostuvo el arquero, quien también destacó el trabajo realizado por el entrenador saliente, Sebastián Beccacece.

%uD83D%uDE2F ¡APENAS SE ENTERÓ!



%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Hernán Galíndez se enteró de que Marcelo Gallardo dirigirá a Ecuador, tras la victoria de Huracán ante Racing.



%uD83E%uDDE4%uD83D%uDE05El guardameta contó que lo llegó a enfrentar como jugador y ahora, si lo llama, estará disponible para la Tri.



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Además, Galíndez dejó abierta la puerta a un regreso al seleccionado después de haber disputado el último Mundial. "Si me necesita Ecuador voy a estar. Depende de él si me necesita o no", afirmó.

De esta manera, Gallardo comienza su ciclo con varios nombres que ya aparecen como posibles opciones para su primera convocatoria, mientras Ecuador espera conocer la nómina que afrontará los amistosos de septiembre.