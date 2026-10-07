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SE CANSÓ

Jorge Jesús minimizó el comunicado de Cristiano Ronaldo y le puso fin a la novela en Portugal con una frase tajante

Después de que CR7 rompiera el silencio, el DT del seleccionado luso acusó recibo y zanjó la discusión.

Edelmiro Balmaceda
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Tras su intempestiva salida de Portugal, Cristiano Ronaldo reapareció ayer con un comunicado explosivo en el que acusó a Jorge Jesús de faltar a su palabra al no mandarlo a la cancha en el partido contra Noruega por la Nations League.

En ese marco, y pese a que había asegurado que no estaba al tanto de las palabras del Bicho ni tenía "nada que decir", el DT de 72 años habló este miércoles y dejó una respuesta tajante.

"Leí la declaración de Cristiano Ronaldo. Y ahora, como todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en la Selección Portuguesa", sentenció.

 Cabe destacar que, además de no darle minutos en aquel encuentro ante el elenco nórdico, CR7 también se molestó por no haber recibido disculpas públicas de parte del estratega.

Pero más allá de lo que parece ser una complicada actualidad, el desenlace del conflicto solo se conocerá con el tiempo.

Por lo pronto, el entrenador no descartó definitivamente al futbolista para futuras convocatorias, mientras que el mítico artillero tampoco renunció a la Seleção das Quinas.

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