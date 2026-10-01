¿Juega contra Unión?: tras su debut en Argentina, Flores volvió a entrenarse en Boca

Leonel Flores tuvo su debut con la camiseta de la Selección Argentina en la noche del miércoles ante Bolivia y rápidamente voló a Buenos Aires para esta mañana presentarse a los entrenamientos de Boca.

Tal como sucedió cuando el Xeneize jugó contra Racing, la Albiceleste lo liberó momentáneamente otra vez para que el Vasco Arruabarrena lo pueda utilizar frente a Unión y luego regresará a la concentración en el Predio Lionel Andrés Messi de cara a los amistoso con Burkina Faso y Benín.

La cuestión a definirse ahora es si mantendrá su titularidad en el Boca contemplando todo lo que le está pasando y el desgaste que le puede generar.

La alternativa es que el entrenador lo preserve en el banco de suplentes, ingresando Sebastián Villa en su lugar.

Igualmente, panorama es optimista porque, si bien jugó con Argentina, recién ingresó a los 81 minutos. Es decir, no tuvo demasiada demanda física y está en buena forma.