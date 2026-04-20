Juan Román Riquelme sacó chapa y disfrutó del triunfo de Boca en el Superclásico con una tajante frase: "Ganamos dos en seis meses"

Fue un triunfo Monumental. Los festejos en el vestuario de Boca tras la contundente victoria ante River se dieron en medio de una gran euforia y el presidente Juan Román Riquelme no se quedó atrás y sacó pecho por los tres puntos con una fuerte frase que hizo mucho ruido en todo el ambiente futbolístico.

Sin detener su marcha a la salida del estadio mientras se dirigía al micro, el presidente sorprendió a todos y tiró: "ganamos dos Superclásicos en seis meses". Y agregó: "Fue penal, vamos...".

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La imagen, captada por SportCenter, comenzó a viralizarse con el correr de las horas, ya que el mandatario e ídolo no dialogó formalmente con la prensa. Sin embargo, en paralelo con los videos que la institución iba publicando de las celebraciones, en redes sociales trascendió esta secuencia que llamó la atención.

"GANAMOS DOS SUPERCLÁSICOS EN SEIS MESES".



Juan Román Riquelme, al irse del Monumental. %u26A0%uFE0F%uD83D%uDDE3%uFE0F pic.twitter.com/qDZ6qQvL78 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 20, 2026

Sin embargo, la declaración de Román no quedó ahí. Segundos después, desde otro ángulo y ya más eufórico, deslizó que no hubo dudas del penal a favor de Boca que Paredes cambió por gol en el final del primer tiempo, y festejó sutilmente la victoria.

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¿Hay contexto para esta frase? En la previa del triunfo xeneize mucho se habló de los flojos números de la gestión de Riquelme en los clásicos en general. Desde que el ídolo es dirigente, Boca jugó 50 encuentros frente a los otros cuatro grandes del fútbol argentino, consiguiendo ganar únicamente doce (apenas el 24%), de los cuales solo dos fueron en los últimos trece jugados. Por otro lado, empató 21 de ellos y perdió 17, sin lograr tener historial positivo contra ninguno.









Con las manos en los bolsillos, Riquelme pasó por zona mixta y, cuando ya había dejado atrás al grueso de los periodistas allí presentes, volteó para jactarse de que Boca se impuso a River en los últimos dos cruces. Vale recordar que el 9 de noviembre de 2025, en La Bombonera, los de La Ribera vencieron 2-0 al eterno rival en una contundente muestra futbolística.



