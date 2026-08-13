¿Juega Thiago Almada?: el probable once de River para enfrentar a Argentinos Juniors

En el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Argentinos Juniors en búsqueda de lograr su primera victoria en el campeonato.

Debido a la urgencia de resultados, para este partido Eduardo Coudet piensa en poner en cancha el mejor equipo posible, teniendo en cuenta que aún tendrá ciertas bajas por lesiones.

El Chacho podría realizar una variante con respecto al equipo que cayó 1 a 0 contra Tigre en Victoria, con el ingreso del debutante Thiago Almada en lugar de Tomás Galván, y así jugar como mediocampista por la izquierda.

Por otro lado, Tobías Andrada se mantendría en la mitad de la cancha, mientras que Francisco Ortega hará lo propio en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.