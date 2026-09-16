Menú
Crónica en vivo

BOMBA

¿Juegan contra Sarmiento?: River tendría hasta siete convocados a la Selección Argentina

En River Plate saben que varios de sus jugadores serán parte de la lista de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA. En el medio, el Millonario se enfrentará a Sarmiento.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 En River saben que varios de sus jugadores serán parte de la lista de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA. Debido a esto, la AFA postergará el encuentro ante Sarmiento, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, para que pueda contar con sus jugadores convocados.

El Millonario jugaría en Junín el miércoles 7 de octubre, apenas un día después del último amistoso ante Benín.

La lista del ámbito local será anunciada este viernes. Tal como anunció Claudio Tapia, la idea es que estén presentes todos los campeones del mundo de Qatar 2022 para la despedida de Lionel Messi.

Debido a esto, la Albiceleste contaría con las presencias de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Thiago Almada.

A ellos dos se le sumarían Santiago Beltrán y Tobías Andrada: el arquero volvería luego de debutar en la previa del Mundial; y el mediocampista tendría su primera citación a la mayor. 

Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
El insólito motivo por el que Facundo Colidio no puede jugar ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana
NO PUEDE SER

El insólito motivo por el que Facundo Colidio no puede jugar ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana

3
Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma
FÓRMULA 1

Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

4
Polémica por la publicidad de Sydney Sweeney: atletas la criticaron por el video subido de tono
ESCÁNDALO TOTAL

Polémica por la publicidad de Sydney Sweeney: atletas la criticaron por el video subido de tono

5
Mauro Icardi estaba en la mira de un equipo de Italia, pero su DT le bajó la persiana
SIGUE BUSCANDO

Mauro Icardi estaba en la mira de un equipo de Italia, pero su DT le bajó la persiana

Últimas noticias de River