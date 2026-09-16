¿Juegan contra Sarmiento?: River tendría hasta siete convocados a la Selección Argentina

En River saben que varios de sus jugadores serán parte de la lista de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA. Debido a esto, la AFA postergará el encuentro ante Sarmiento, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, para que pueda contar con sus jugadores convocados.

El Millonario jugaría en Junín el miércoles 7 de octubre, apenas un día después del último amistoso ante Benín.

La lista del ámbito local será anunciada este viernes. Tal como anunció Claudio Tapia, la idea es que estén presentes todos los campeones del mundo de Qatar 2022 para la despedida de Lionel Messi.

Debido a esto, la Albiceleste contaría con las presencias de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Thiago Almada.

A ellos dos se le sumarían Santiago Beltrán y Tobías Andrada: el arquero volvería luego de debutar en la previa del Mundial; y el mediocampista tendría su primera citación a la mayor.