La actitud de Julián Álvarez que cambia su futuro en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez pidió salir del Atlético de Madrid en medio del Mundial 2026 de la FIFA, algo que puertas adentro tomaron como una traición. Es por eso que el elenco colchonero decidieron rechazar, casi de forma sistemática, todos los ofrecmiento que se hicieron por él. Primero fue Florentino Pérez quien expuso que el Real Madrid había ofrecido 150 millones de euros por él y luego fue Joan Laporta quien declaró que estaban púbicamente interesados en quedarse con el ex Manchester City.

El lío fue tal puertas adentro, que Diego Simeone no pudo contar con él en un par de entrenamientos y le dio descanso durante dos partidos, pero algo cambió en las últimas horas.

Y es que tras dos días de ausencia, Julián Álvarez se entrenó normalmente a la par de sus compañeros y eso fue tomado por varios como una resignación y la señal que permanerecerá seis meses más en el conjunto español.

La tranquilidad que tiene el ex River es que Diego Someone lo seguirá teniendo en cuenta y lo acompañará para que poco a poco, para que se recupere físicamente, futbolísticamente pero también psicológicamente.