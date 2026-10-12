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MALA RACHA

Julián Álvarez atraviesa una preocupante sequía goleadora en Atlético de Madrid: cuánto lleva sin convertir

El delantero argentino recuperó protagonismo en el equipo de Diego Simeone, pero todavía no logra reencontrarse con el gol. Su último festejo con el Colchonero fue ante Arsenal por la Champions League, mientras que con la Selección Argentina volvió a marcar en octubre.

Juan Riera
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Julián Álvarez supo convertirse en uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo gracias a su capacidad para resolver partidos con una definición o una asistencia. Sin embargo, esa contundencia que lo llevó a estar en el radar de los grandes clubes atraviesa un momento de ausencia en Atlético de Madrid, donde acumula varios meses sin convertir.

El atacante argentino volvió a ganar terreno en la consideración de Diego Simeone y busca dejar atrás las dudas que marcaron su etapa más reciente. Aunque recuperó protagonismo dentro del equipo, todavía tiene una cuenta pendiente: volver a festejar un gol con la camiseta rojiblanca.

Su último tanto en el Colchonero llegó el 29 de abril, cuando convirtió un penal ante Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Su remate cruzado y preciso permitió establecer el 1 a 1 y alimentó las esperanzas del conjunto madrileño en la serie europea.

Once días antes, Álvarez también había anotado en la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad. Aquella vez, sacó un zurdazo para contribuir al empate 2-2, aunque el desenlace fue amargo: Atlético perdió en la definición por penales y el argentino falló su ejecución.

La sequía de Julián Álvarez en La Liga

El panorama resulta todavía más complicado en el campeonato español, donde el delantero arrastra una racha sin goles que comenzó durante la temporada pasada. Su último festejo en La Liga fue ante Real Oviedo, el 28 de febrero, y desde entonces no consiguió volver a marcar en la competencia.

La falta de efectividad contrasta con las condiciones que demostró desde su llegada al fútbol europeo. Álvarez es un atacante capaz de generar peligro por distintas vías, pero necesita recuperar la precisión frente al arco para transformar su participación en el juego en goles.

Mientras tanto, Simeone continúa apostando por él y espera que pueda reencontrarse con su mejor versión. Para el argentino, cortar la sequía representaría mucho más que sumar un tanto: sería una oportunidad para recuperar confianza y volver a tener el impacto ofensivo que lo convirtió en una pieza importante del equipo.

El gol de Julián Álvarez con la Selección Argentina

A diferencia de lo que ocurre en Atlético de Madrid, el delantero sí consiguió celebrar recientemente con la camiseta de la Selección Argentina. El 3 de octubre, marcó en la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso en el estadio Monumental.

Ese tanto le permitió interrumpir su propia sequía con la Albiceleste, ya que su anterior gol había sido en los cuartos de final del Mundial frente a Suiza. La diferencia entre sus actuaciones con el seleccionado y su presente en España alimenta la expectativa por una recuperación goleadora en el conjunto de Simeone.

Con el desafío de volver a ser determinante en el área rival, Julián Álvarez buscará dejar atrás una racha que contrasta con el potencial que exhibió a lo largo de su carrera.

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