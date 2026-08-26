Julián Álvarez se plantó tras los silbidos, no fue al entrenamiento del Atlético de Madrid y estalló la polémica

Julián Álvarez se ausentó del entrenamiento del Atlético de Madrid y la noticia tuvo una gran repercusión a nivel mundial. A horas que Hansi Flick asegurara que sólo esperan a La Araña en Barcelona y con Arsenal haciendo números, el delantero argentino no se hizo presente este miércoles ni el gimnasio, ni el el verde césped.

Julián, que fue silbado por los simpatizantes del Colchonero en el cotejo ante Villarreal y que tuvo que abandonar el campo de juego sin ni siquiera saludar a la hinchada, hoy no dijo presente debido a que se encontraba indispuesto según indicó el Diario As.

Se espera que mañana vuelva a ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone, salvo que haya alguna novedad sobre su futuro que lo obligue a actuar de otra manera.

La cara de Julián Álvarez en el banco de suplentes lo dice todo.

Por otro lado, Cristian Romero y Ademola Lookman hicieron trabajo de gimnasio al margen de sus compañeros.

Durante la sesión, el Cholo ensayó con un once formado por Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Baena, Barrios, Hjulmand, Giuliano; Kang-in Lee y Arnau Ortiz.