Julián Álvarez, baja de Atlético de Madrid: qué tiene y cuándo podría volver

Julián Álvarez encendió las alarmas en Atlético de Madrid y se perderá el partido de este domingo frente a Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga de España. El delantero argentino presentó una molestia muscular durante el último entrenamiento y, luego de los estudios médicos, el club confirmó que no formará parte de la convocatoria para el encuentro en San Sebastián.

El atacante terminó la práctica del sábado antes de tiempo después de sentir molestias. Los médicos del conjunto dirigido por Diego Simeone determinaron que se trata de una sobrecarga muscular, por lo que decidieron preservarlo y evitar que el problema pueda agravarse.

La ausencia de Álvarez representa un nuevo contratiempo para el entrenador argentino, que tampoco podrá contar ante Real Sociedad con Pablo Barrios y Alexander Sorloth. Ambos arrastran lesiones musculares y quedaron fuera de la lista de convocados para el compromiso de este domingo.

De acuerdo con lo trabajado durante los últimos días, Jonathan David aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de Julián Álvarez en el ataque. Simeone también tiene la posibilidad de modificar el esquema y apostar por un tridente conformado por Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, una fórmula que ya utilizó durante el comienzo de la temporada cuando no disponía de un delantero centro natural.

La situación de Julián Álvarez genera especial atención por el calendario que tiene por delante Atlético de Madrid. El argentino viene de disputar el miércoles pasado su primer partido completo como titular en la temporada, en la derrota ante Liverpool por la Champions League.

Por ahora, la presencia del delantero ante Osasuna, el próximo miércoles en el estadio Metropolitano, está en duda. Su regreso dependerá de cómo evolucione la sobrecarga durante los próximos días y de la evaluación que realice el cuerpo médico sobre el riesgo de que pueda sufrir una lesión de mayor consideración.

En Atlético de Madrid, de todos modos, son optimistas con que Álvarez pueda recuperarse a tiempo para un partido de enorme importancia: el derbi contra Real Madrid del próximo domingo, que se disputará en el Metropolitano.

Para ese encuentro también están en duda Barrios y Sorloth. El primero sufrió una lesión miofascial de bajo grado durante el partido ante Liverpool, mientras que el delantero noruego continúa recuperándose de una lesión muscular que le impidió participar de todos los partidos disputados por el equipo en lo que va de la campaña.

Con estas tres bajas, Simeone trasladó una convocatoria de 23 futbolistas a San Sebastián. La lista incluye a todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de los jóvenes Jorge Domínguez y Jorge Castillo, defensores que cuentan con ficha de las categorías inferiores.