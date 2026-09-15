Julián Álvarez fue sorprendido por hinchas del Atlético de Madrid y tuvo una inesperada reacción

Julián Álvarez atraviesa un momento particular en el Atlético de Madrid. Después de haber quedado en el centro de la escena por su frustrada salida rumbo a Barcelona y de comenzar a recuperar protagonismo bajo las órdenes de Diego Simeone, el delantero argentino volvió a ser noticia, aunque esta vez por un episodio ocurrido lejos de las canchas.

%uD83D%uDE4CJulián Álvarez nos dice estar "bien" de su lesión tras quedarse fuera de la convocatoria en el partidodel @Atleti %uD83C%uDD9Ala @RealSociedad por una "sobrecarga muscular"



%uD83D%uDCAAEl delantero argentino, que recibe el ánimo de una aficionada, ha realizado ejercicios de recuperación esta... pic.twitter.com/rqKicyKfFY — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 14, 2026

La Araña fue reconocida por un grupo de hinchas mientras circulaba por las calles de Madrid. Dos mujeres y un niño, que vestían camisetas del Atlético, se acercaron al futbolista y consiguieron captar su atención. A diferencia de lo que podría haber ocurrido en otras circunstancias, Julián decidió detener su vehículo y tuvo un gesto que fue especialmente valorado por los fanáticos.

El atacante se bajó del auto y firmó una fotografía para el pequeño. Mientras una de las mujeres registraba la situación con su teléfono, le preguntó cómo se encontraba. Julián respondió de manera breve: "Bien, bien...".

La conversación continuó con una pregunta relacionada con su estado físico. "Mejor, ¿crees que vas a poder llegar para el partido del miércoles o del domingo?", quiso saber la fanática. El argentino prefirió no dar precisiones y respondió únicamente con una sonrisa antes de devolverle la foto al niño con su autógrafo.

"Eres el mejor, ánimo", le expresó otra de las mujeres antes de que el futbolista se retirara. Julián agradeció el cariño con un "gracias" y continuó su camino.

El episodio se produjo apenas unas semanas después de que una parte de los hinchas del Atlético de Madrid lo silbara durante el partido frente a Villarreal. En aquel encuentro, el delantero quedó expuesto al malestar de algunos aficionados en medio de la incertidumbre que había generado su posible llegada al Barcelona.

Ahora, mientras busca dejar atrás aquel capítulo, Julián también se encuentra recuperándose de una sobrecarga muscular que le impidió estar presente ante Real Sociedad. El delantero sintió molestias durante el entrenamiento del domingo y, después de realizarse los estudios correspondientes, el cuerpo técnico decidió preservarlo.

En principio, la lesión no reviste gravedad y Simeone apunta a que pueda volver a estar disponible en los próximos compromisos. Por precaución, podría quedar al margen del duelo ante Osasuna de este miércoles y tener como objetivo su regreso el domingo, nada menos que para el clásico frente a Real Madrid.