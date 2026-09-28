Katia Itzel García respondió a las críticas de Antonio Mohamed tras el empate entre Cruz Azul y Toluca

El empate entre Cruz Azul y Toluca dejó mucho más que seis goles y un resultado 3 a 3 en el Estadio Azteca. Después de un partido cargado de intensidad, el foco se trasladó al arbitraje de Katia Itzel García y, especialmente, a las fuertes declaraciones de Antonio Mohamed.

El entrenador de Toluca no ocultó su disconformidad con algunas decisiones de la árbitra y fue contundente durante la conferencia de prensa. Para el argentino, una actuación arbitral diferente podría haber cambiado el resultado del encuentro.



"De haber tenido un árbitro normal ganábamos el partido. Para mí, García no está a la altura de este tipo de partidos, y se lo dije en la cara", afirmó Mohamed.

El Turco también cuestionó la capacidad de la colegiada para interpretar determinadas situaciones del juego y agregó: "Le dan oportunidades y no aprende. Le falta talento y entender el juego, para mí no lo entiende".

"No es cuestión de género, para mí, Katia Itzel no está a la altura. Para estar a este nivel tienes que tener talento y ella no entiende el juego"#Toluca #LigaMX #TVCDeportes pic.twitter.com/G4Fd3rKlnT September 27, 2026

Mohamed cuestionó dos posibles expulsiones

Entre los principales reclamos del técnico estuvieron dos acciones protagonizadas por jugadores de Cruz Azul.

Mohamed consideró que Gonzalo Piovi y Willer Ditta debieron haber sido expulsados durante el encuentro. El argentino estuvo involucrado en una infracción sobre el delantero portugués Paulinho, mientras que el colombiano protagonizó un contacto con uno de los asistentes arbitrales.

Las decisiones de García en esas jugadas fueron uno de los motivos que llevaron al entrenador a expresar públicamente su enojo después del partido.

Las publicaciones de Katia Itzel García en redes

La polémica tuvo un nuevo capítulo después de la conferencia de prensa. Katia Itzel García realizó varias publicaciones en sus redes sociales que rápidamente fueron vinculadas por usuarios con las declaraciones de Mohamed.

Katia Gracía le dedico un par historia a Mohamed.

Entre los contenidos que compartió apareció un pasaje bíblico referido a la hipocresía y a quienes muestran una apariencia de santidad mientras esconden comportamientos cuestionables. También publicó una animación en la que una persona aparece rezando mientras durante el día mantiene actitudes consideradas negativas.

A esto se sumó una imagen de dos simios riendo y un mensaje que incluía la expresión "Fariseo hipócrita", además de otros términos. Las publicaciones generaron repercusión entre los aficionados y fueron interpretadas en redes como una posible respuesta a las críticas del entrenador.

El cruce entre Mohamed y García después del partido

La tensión entre ambos no comenzó en la conferencia de prensa. Una vez terminado el encuentro, Mohamed y Katia Itzel García tuvieron un intercambio en el túnel del Estadio Azteca.

El momento fue registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al entrenador acercándose a la árbitra para reclamarle por algunas de las decisiones tomadas durante el partido.

¡MOHAMED SE FUE DIRECTO CON KATIA ITZEL! %uD83D%uDE33%uD83D%uDC40%uD83D%uDEA8



El silbatazo final no puso punto final a la tensión en el Cruz Azul vs. Toluca. Antonio Mohamed buscó a Katia Itzel García en la cancha y ambos intercambiaron algunas palabras antes de que la árbitra continuara su camino. %uD83E%uDD14 pic.twitter.com/cy1vkj7P9y — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2026

García escuchó durante algunos segundos los comentarios del técnico y posteriormente decidió continuar su camino. Mohamed, en tanto, permaneció detrás y siguió expresando su disconformidad.

De esta manera, el 3-3 entre Cruz Azul y Toluca terminó con una polémica que rápidamente trascendió el resultado deportivo. Las declaraciones de Mohamed y las posteriores publicaciones de Katia Itzel García llevaron el partido a un terreno que continuó mucho después del pitazo final.