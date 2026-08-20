Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la categórica respuesta de Arruabarrena

Si bien quedan poco menos de dos semanas para el cierre definitivo, el mercado de pases promete tener mucha actividad. En ese sentido, y en su afán por venderlo ya, Independiente hizo un movimiento sorpresivo con Kevin Lomónaco.

En las últimas horas, el Rojo le acercó el nombre del defensor nada más y nada menos que a Boca, a sabiendas de la búsqueda que el Xeneize está haciendo de un zaguero central.

Sin embargo, el DT del conjunto azul y oro, Rodolfo Arruabarrena, descartó la posibilidad debido a que el defensor de 24 años no cuenta con las características que precisa para el plantel.

Cabe recordar que el oriundo de La Plata ya había estado en la órbita del club de la ribera en el pasado, pero no se dieron avances mayores por su alta cotización. Ahora, sus bajos rendimientos provocaron que en Avellaneda le busquen una salida.

Boca, por su parte, parece haberse retirado de toda negociación. Aunque con la posibilidad de que Lautaro Di Lollo emigre a Europa , habrá que ver si el Vasco pide un reemplazante.

Durante el libro de pases actual, el Xeneize tuvo en el radar a futbolistas como Jhohan Romaña, Santiago Núñez e Ignacio Ovando.