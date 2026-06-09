Kevin Lomónaco tiene muchas ganas de irse de Independiente

Kevin Lomónaco se perfila como la venta más importante de Independiente de Avellaneda en el próximo mercado de pases. La dirigencia del Rojo considera que una transferencia del defensor central podría ser clave para equilibrar las finanzas del club, cancelar deudas pendientes y sumar refuerzos de cara al próximo torneo.

Durante gran parte de su ciclo en Avellaneda, Lomónaco manifestó su intención de emigrar únicamente a una liga europea. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos meses y el futbolista ya no descarta analizar ofertas provenientes de otros mercados, entre ellos el mexicano.

El bajón futbolístico frenó el interés de Europa

El marcador central tuvo rendimientos destacados desde su llegada a Independiente, al punto de ser convocado a la Selección Argentina. Ese nivel despertó el interés de clubes de las principales ligas europeas y también de instituciones con gran poder económico en México.

No obstante, el último semestre estuvo lejos de sus mejores versiones. El bajo rendimiento individual, sumado a las flojas actuaciones colectivas del equipo, provocó que varias de las opciones europeas perdieran fuerza.

En mercados anteriores, Lomónaco recibió propuestas concretas desde el fútbol mexicano que fueron rechazadas. Hoy, la postura del jugador es diferente y está dispuesto a escuchar ofertas.

León y Tigres siguen de cerca la situación

Entre los equipos que mostraron interés aparecen León y Tigres, dos de los clubes más importantes de la Liga MX. De acuerdo con distintas versiones, la posibilidad de que el defensor desembarque en León aparece como la alternativa más viable.

La buena relación institucional entre Independiente y el conjunto mexicano podría facilitar una negociación. Además, León ya había realizado consultas por el zaguero en anteriores ventanas de transferencias y mantiene el seguimiento sobre su situación.

La deuda con Bragantino acelera una posible venta

Independiente posee el 75% de la ficha de Lomónaco, aunque todavía mantiene una deuda cercana a los tres millones de dólares con Bragantino por la operación realizada para incorporarlo.

Por ese motivo, la dirigencia considera prioritario concretar una venta en el corto plazo. El objetivo es cancelar ese pasivo y, al mismo tiempo, obtener recursos para fortalecer el plantel y mantener la competitividad en la próxima temporada.

Con el mercado de pases cada vez más cerca, el futuro de Kevin Lomónaco promete convertirse en uno de los temas centrales de Independiente durante las próximas semanas.