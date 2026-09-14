Kevin Mac Allister sufrió una grave lesión: se rompió los ligamentos y estará varios meses afuera

Kevin Mac Allister sufrió una dura lesión que lo obligará a estar varios meses alejado de las canchas. El defensor de Unión Saint-Gilloise de Bélgica se rompió el ligamento cruzado anterior y deberá someterse a una intervención quirúrgica, por lo que afrontará una extensa recuperación.

El club belga confirmó el diagnóstico y acompañó al futbolista argentino en el anuncio de la lesión. "Kevin Mac Allister ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior y estará fuera por un período prolongado. Toda la familia de Unión estará al lado de Kevin durante su recuperación", comunicó la institución.

La lesión representa un duro golpe para el jugador de 28 años, quien deberá comenzar ahora un proceso de rehabilitación que se extenderá durante buena parte de la temporada. Su regreso a las canchas podría producirse recién entre abril y mayo de 2027, aunque los tiempos dependerán de su evolución después de la operación.

Mac Allister es uno de los referentes de Unión Saint-Gilloise. Lleva cuatro temporadas en el equipo belga, donde además es capitán y consiguió cinco títulos. Su ausencia representa una baja importante para un plantel en el que se había consolidado como una pieza habitual.

El defensor se desempeña principalmente como lateral, aunque también puede actuar como primer marcador central, una versatilidad que lo convirtió en una alternativa interesante para distintos equipos.

La lesión de Kevin Mac Allister también afecta a Scaloni

La noticia llegó además en la previa de una nueva convocatoria de la Selección Argentina. Mac Allister estaba en el radar de Lionel Scaloni y aparecía como una de las opciones que el entrenador podía considerar para los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre.

Su lesión, por lo tanto, lo deja fuera de esa posibilidad y obliga al técnico argentino a buscar otra alternativa para reforzar la defensa.

Más allá del impacto en la Selección, el principal desafío para Mac Allister ahora será atravesar la cirugía y completar una recuperación que podría llevar varios meses antes de volver a competir oficialmente.