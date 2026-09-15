Kily González fue presentado por Inter Miami: cuándo será su debut

Cristian "Kily" González ya se encuentra en Estados Unidos y comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera como entrenador. El argentino asumió como director técnico de Inter Miami, donde firmó contrato hasta junio de 2028 y tendrá como uno de sus primeros desafíos un partido por un título internacional.

El exmediocampista arribó al sur de Florida, completó la documentación necesaria para comenzar a trabajar y este mismo miércoles estará al frente de su primera práctica. Su debut oficial será ante Cruz Azul, por la Campeones Cup, en un encuentro que le permitirá estrenarse en el banco del conjunto estadounidense.

Cristian González fue presentado en el Inter Miami.

La llegada del Kily se produce en un momento importante para Inter Miami, que buscará sumar otro trofeo a sus vitrinas. El entrenador tendrá poco margen de adaptación antes de su primer compromiso, por lo que deberá preparar rápidamente al equipo para el duelo frente al conjunto mexicano.

La carrera del Kily González como entrenador

González comenzó su recorrido como técnico en Rosario Central, donde inicialmente estuvo al frente del equipo de reserva. Después de dos temporadas, dio el salto al plantel profesional y dirigió al Canalla durante tres campañas entre 2020 y 2022, con un total de 68 partidos.

Posteriormente, asumió en Unión de Santa Fe. Allí permaneció durante tres temporadas y estuvo al frente del equipo en 78 encuentros entre 2023 y 2025. Su última experiencia antes de llegar a Estados Unidos fue en Platense, al que dirigió durante la temporada 2025.

Ahora, el desafío será muy diferente: el Kily tendrá su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina y se hará cargo de un Inter Miami que cuenta con varias figuras internacionales.

Una trayectoria destacada como futbolista

Antes de comenzar su carrera en los bancos, González tuvo una extensa trayectoria como jugador. Surgido de las inferiores de Rosario Central, debutó profesionalmente en 1993 y posteriormente pasó por Boca antes de dar el salto al fútbol europeo.

En España jugó para Zaragoza y Valencia, mientras que en Italia defendió la camiseta de Inter. Con Valencia conquistó la Supercopa de España en la temporada 1999-2000 y, durante su etapa en el conjunto italiano, ganó dos Copas Italia consecutivas, en las temporadas 2004-05 y 2005-06, además de la Serie A 2005-06.

Con la Selección Argentina disputó 56 partidos y fue parte del plantel que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Ahora, casi una década después de iniciar su camino como entrenador, el Kily González afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera: dirigir a Inter Miami y estrenarse ante Cruz Azul en busca de un nuevo título.