La AFA le puso fecha, horario y sede a la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata

Si bien la temporada 2026 ya pasó su ecuador, varios títulos en el fútbol argentino correspondientes a la temporada pasada todavía deben definirse. Uno de esos casos es el de la Supercopa Internacional que disputarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

El Canalla, campeón de liga por finalizar primero en la tabla anual de 2025, y el Pincha, ganador del Trofeo de Campeones, lucharán por conquistar un nuevo trofeo para sus vitrinas y este martes la AFA anunció cuándo será esa cita.

A través de un comunicado, la entidad madre confirmó que el duelo entre el elenco Auriazul y el combinado platense será el sábado 26 de septiembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, desde las 17:00.

El recinto santiagueño albergará el duelo entre el Canalla y el Pincha.

La confirmación es toda una novedad, ya que varias veces en los últimos meses se barajaron posibles fechas para que el encuentro finalmente se concretara, aunque sin éxito.

Cabe recordar que esta será la cuarta edición de una competencia que ya ganaron Racing, Talleres de Córdoba y Vélez en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.