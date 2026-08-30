La AFA suspendió a Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el polémico gol anulado a Vélez

La polémica por el gol anulado a Vélez Sarsfield en el empate ante Deportivo Riestra tuvo consecuencias inmediatas. La AFA decidió suspender a Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro principal y encargado del VAR, respectivamente, por su actuación en el partido disputado en el estadio Guillermo Laza.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica, que resolvieron apartar a ambos jueces de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación correspondiente. La determinación fue comunicada durante la noche del sábado, pocas horas después del encuentro.

El episodio que desató la controversia ocurrió sobre el final del partido. Vélez había convertido el gol que le daba el triunfo, pero Arasa recibió el llamado de Ceballos desde el VAR para revisar una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz. Luego de observar la acción en el monitor ubicado a un costado del campo de juego, el árbitro decidió anular el tanto.

La decisión generó un fuerte enojo en el conjunto de Liniers. Guillermo Barros Schelotto, quien además había sido expulsado durante el encuentro, apuntó duramente contra la actuación del equipo arbitral y cuestionó tanto a Arasa como a Ceballos.

Con el empate 1-1 ante Riestra todavía fresco, la AFA resolvió intervenir y dejó a los dos árbitros fuera de las designaciones por el momento. La situación de Arasa y Ceballos quedará sujeta a la evaluación que realice la Dirección Nacional de Arbitraje.

La decisión generó un fuerte enojo en el conjunto de Liniers. Guillermo Barros Schelotto, quien además había sido expulsado durante el encuentro, apuntó duramente contra la actuación del equipo arbitral y cuestionó tanto a Arasa como a Ceballos.

Con el empate 1-1 ante Riestra todavía fresco, la AFA resolvió intervenir y dejó a los dos árbitros fuera de las designaciones por el momento. La situación de Arasa y Ceballos quedará sujeta a la evaluación que realice la Dirección Nacional de Arbitraje.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield.

Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.

Guillermo había pedido que Arasa y Ceballos no dirigieran más a Vélez

"En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene jugando hace más de un año. Y lo único que voy a decir del árbitro es que creo que tanto Arasa, como Ceballos en el VAR, tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero", soltó el Mellizo en la sala de prensa del Estadio Guillermo Laza.

Y continuó: "Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Nada más. La verdad es un día triste, Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en VAR a Vélez Sarsfield. El hincha de Vélez se merece eso".



