Menú
Crónica en vivo

ESCÁNDALO TOTAL

La AFA suspendió a Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el polémico gol anulado a Vélez

Nazareno Arasa y Diego Ceballos fueron suspendidos por la AFA luego del polémico gol anulado a Vélez ante Deportivo Riestra, que reclamó Guillermo Barrso Schelotto.. Ambos árbitros quedaron apartados de las próximas designaciones.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La  polémica por el gol anulado a Vélez Sarsfield en el empate ante Deportivo Riestra tuvo consecuencias inmediatas. La AFA decidió suspender a Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro principal y encargado del VAR, respectivamente, por su actuación en el partido disputado en el estadio Guillermo Laza.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica, que resolvieron apartar a ambos jueces de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación correspondiente. La determinación fue comunicada durante la noche del sábado, pocas horas después del encuentro.

El episodio que desató la controversia ocurrió sobre el final del partido. Vélez había convertido el gol que le daba el triunfo, pero Arasa recibió el llamado de Ceballos desde el VAR para revisar una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz. Luego de observar la acción en el monitor ubicado a un costado del campo de juego, el árbitro decidió anular el tanto.

La decisión generó un fuerte enojo en el conjunto de Liniers. Guillermo Barros Schelotto, quien además había sido expulsado durante el encuentro, apuntó duramente contra la actuación del equipo arbitral y cuestionó tanto a Arasa como a Ceballos.

Con el empate 1-1 ante Riestra todavía fresco, la AFA resolvió intervenir y dejó a los dos árbitros fuera de las designaciones por el momento. La situación de Arasa y Ceballos quedará sujeta a la evaluación que realice la Dirección Nacional de Arbitraje.

La decisión generó un fuerte enojo en el conjunto de Liniers. Guillermo Barros Schelotto, quien además había sido expulsado durante el encuentro, apuntó duramente contra la actuación del equipo arbitral y cuestionó tanto a Arasa como a Ceballos.

Con el empate 1-1 ante Riestra todavía fresco, la AFA resolvió intervenir y dejó a los dos árbitros fuera de las designaciones por el momento. La situación de Arasa y Ceballos quedará sujeta a la evaluación que realice la Dirección Nacional de Arbitraje.

El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield.

Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.

Guillermo había pedido que Arasa y Ceballos no dirigieran más a Vélez

"En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene jugando hace más de un año. Y lo único que voy a decir del árbitro es que creo que tanto Arasa, como Ceballos en el VAR, tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero", soltó el Mellizo en la sala de prensa del Estadio Guillermo Laza.

Y continuó: "Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Nada más. La verdad es un día triste, Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en VAR a Vélez Sarsfield. El hincha de Vélez se merece eso".


Esta nota habla de:
1
Las Leonas son campeonas del mundo: le ganaron a Países Bajos por penales australianos y sumaron su tercera estrella
EMOCIONANTE

Las Leonas son campeonas del mundo: le ganaron a Países Bajos por penales australianos y sumaron su tercera estrella

2
Tras la caída agónica ante Boca, Lanús vendió por millones a una de sus figuras
A VOLAR

Tras la caída agónica ante Boca, Lanús vendió por millones a una de sus figuras

3
Así Pablo Dóvalo justificó no expulsar a Flores en la victoria de Boca ante Lanús
POLÉMICA

Así Pablo Dóvalo justificó no expulsar a Flores en la victoria de Boca ante Lanús

4
Con el Mundial de Hockey 2026, ¿a cuántos títulos llegaron las Leonas en su historia?
CORONADAS DE GLORIA

Con el Mundial de Hockey 2026, ¿a cuántos títulos llegaron las Leonas en su historia?

5
River se mete en la pelea con Boca por Francisco Álvarez: cuánto cuesta el central de Argentinos
MERCADO DE PASES

River se mete en la pelea con Boca por Francisco Álvarez: cuánto cuesta el central de Argentinos

Últimas noticias de Nazareno Arasa