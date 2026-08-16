La confesión de Arruabarrena sobre la lesión de Paredes que preocupa a los hinchas de Boca

Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa después de la igualdad de Boca Juniors ante Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Vasco hizo referencia a los jugadores que terminaron con problemas físicos como Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano, además de dar detalles específicos sobre la lista de convocados para el duelo de vuelta ante Recoleta FC por Copa Sudamericana.

"Fue un partido parejo. En el primer tiempo y en los primeros minutos del segundo no hubo muchas situaciones de gol; por momentos estuvimos imprecisos y apurados. Platense se puso en ventaja y ahí se vio nuestro mejor fútbol: tuvimos la personalidad para buscar el partido con tranquilidad, generamos opciones y empatamos. Al final tuvimos tres o cuatro chances más, pero el empate termina siendo lo más justo", afirmó el entrenador xeneize.

Sobre el estado de Leandro Paredes, a quien reemplazó en el entretiempo, confeó: "Sintió una molestia en los primeros minutos. Intentó seguir, metió un par de cambios de frente y pateó al arco, pero prefirió cuidarse y pidió el cambio. Veremos qué dicen los médicos, aunque no parece nada grave. Jugamos cada tres o cuatro días y pongo lo mejor; si se cae uno, jugará otro que tenga ganas".

"Respecto a Pellegrino, hay que esperar los estudios; en principio tiene una sobrecarga. Lo mismo ocurre con Lozano. Leandro Paredes también tuvo molestias, pero no creo que sea nada grave", remarcó.

De todas formas, Arruabarrena hizo referencia a los que viajarán a Paraguay "Veremos la lista que llevaremos, aunque hoy ya te digo que vamos a ir todos, así que no va a haber mucha lista".

Arruabarrena también hizo referencia a la razón por la que puso a Arana en una posición poco habitual: "Buscamos ponerlo de falso 9 y no darle referencias a sus centrales, ganar velocidad por las bandas con Sebastián y Leo, tener la pelota y generar superioridad en el medio para llegar rápido a los costados. Por momentos se hizo bien, pero nos faltó finalización. En el entretiempo cambiamos por sobrecargas y molestias, e ingresó Miguel Merentiel".