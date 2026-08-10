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La dramática lesión de Marco Di Cesare en Racing: grito desesperante, y fractura de tibia y peroné

Marco Di Cesare salió llorando en lo que terminó siendo una derrota de Racing Club de Avellaneda ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
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Racing Club de Avellaneda recibió una mala noticia de cara a lo que viene: Marco Di Césare sufrió una fractura del peroné del tobillo derecho y tendrá un largo período de recuperación, por lo que no volvería a jugar hasta 2027.

La Academia confirmó el diagnóstico a través de su parte médico oficial, luego de que el marcador central fuera sometido a los estudios correspondientes para determinar el alcance de la lesión.

Los exámenes realizados a Di Césare confirmaron la fractura en el peroné de su tobillo derecho, una lesión que representa un duro golpe para el defensor y para el cuerpo técnico encabezado por Juan Pablo Vojvoda, que pierde una alternativa importante para la última línea.

Si bien Racing no estableció una fecha concreta para el regreso del futbolista, informó que los tiempos de recuperación estarán sujetos a su evolución. Por ese motivo, Di Césare será evaluado periódicamente durante todo el proceso de rehabilitación.

La lesión obliga a la Academia a afrontar los próximos compromisos con una variante menos en la defensa. El cuerpo técnico deberá seguir de cerca la recuperación del marcador central antes de definir cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y, posteriormente, estar nuevamente disponible para la competencia oficial.

El parte médico de Racing sobre Marco Di Césare

Racing informó oficialmente que Marco Di Césare sufrió una fractura del peroné del tobillo derecho. El club no precisó inicialmente un plazo de recuperación y señaló que la evolución del futbolista determinará los próximos pasos.

De esta manera, el defensor deberá afrontar una extensa rehabilitación y su regreso a las canchas quedará sujeto a cómo responda durante las distintas etapas del tratamiento.

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