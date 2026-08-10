MUNDO XENEIZE
La drástica decisión de Arruabarrena con los concentrados de Boca ante Recoleta por Copa Sudamericana
Rodolfo Arruabarrena tomó una fuerte decisión en Boca Juniors de cara al encuentro con Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors ya dejó a un lado su andar irregular en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, para meter todas sus energías en lo que será el partido de mañana, desde las 19, ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Rodolfo Arruabarrena comienza a tomar fuerte decisiones con algunos futbolistas que los ve en bajo nivel o mal físicamente. El Vasco decidió sumar a Tomás Belmonte y Carlos Palacios en lugar de Williams Alarcón y Milton Giménz respctivamente.
No figura entre los concentrados Enner Valencia, flamante incorporación del Xeneize, quien tendrá al menos una semana de acondicionamientos físico.
Los concentrados de Boca ante Recoleta por Copa Sudamericana
- Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.
- Volantes: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Doménech, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco.
- Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero.