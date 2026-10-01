La emoción de "Cuti" Romero, nuevo capitán tras el retiro de Messi: "Un día que no voy a olvidar"

Cristian "Cuti" Romero vivió una noche especial en el estadio Mario Alberto Kempes. En su primer partido como capitán de la Selección argentina, el defensor se mostró emocionado por heredar la cinta de Lionel Messi, que se despide del seleccionado en esta fecha FIFA, y admitió que nunca había imaginado vivir algo así.

"Volver 10 años después como capitán de la Selección es hermoso", expresó el central, que recordó que su debut con la camiseta albiceleste se dio en ese mismo estadio.

"Dejó un legado muy grande"

Romero se deshizo en elogios para Messi, a quien definió como un "ejemplo" y como el jugador "más grande de la historia del fútbol". Aseguró que lo van a "extrañar" y destacó haber vivido "la época más grande" de la Selección junto a él.

De cara a lo que viene, el jugador surgido de Belgrano planteó que es momento de que el plantel se una para "hacer un buen grupo", porque el fútbol "sigue". El defensor del Atlético de Madrid aseguró sentirse "preparado" para asumir el brazalete e intentar "seguir llevando a la Selección a lo más alto".

Lautaro y la comparación con Maradona

Lautaro Martínez, que abrió el marcador y salió en el segundo tiempo por un corte en la nuca, reconoció que vive un momento "particular y especial" en su nuevo rol de tercer capitán. El delantero comparó el adiós de Messi con el momento en que Diego Maradona dejó la Selección y admitió que estos días le generan sensaciones "difíciles de expresar".

El atacante valoró especialmente el mensaje que el plantel recibió de Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, y remarcó que Leo dejó "un legado muy grande en el fútbol, a todo nivel". Desde su nuevo lugar, dijo, buscará "ayudar a los chicos que recién arrancan".

El sueño del "Flaco" López

Otro de los protagonistas de la noche fue José "Flaco" López, que marcó su primer gol con la Selección para sellar el 4 a 0. El delantero del Palmeiras bromeó con la "suerte" que tuvo en la jugada y aseguró estar viviendo "un sueño".

López contó que Messi es su "mayor ídolo" y que se siente "bendecido y agradecido a la vida" por haber compartido plantel con él: durante el Mundial de Qatar, que vivió como hincha, había llegado a creer que nunca tendría esa oportunidad.

Por último, el atacante se refirió al clima que se vive en el grupo: aseguró que Lionel Scaloni está "muy contento con todo lo que se viene", que hay "mucha ilusión en los entrenamientos" y, sobre el cuerpo técnico, sentenció: "No hay nadie mejor".