La formación confirmada de Boca para el Superclásico con River

Claudio Úbeda tiene todo más que claro con respecto a los once de Boca Juniors que jugarán el Superclásico frente a River Plate por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Sifón irá con el equipo que le viene rindiendo y no lo tocará, obviamente con la variante obligada de Agustín Marchesín, que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará al menos 8 meses afuera. Como era de esperar, en su lugar ingresará Leandro Brey, mientras que Javier García ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Úbeda obviamente quedó conforme con la goleada ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, por lo que cree que no es conveniente tocar ninguna pieza.

La formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda



