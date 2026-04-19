La formación confirmada de River para el Superclásico con Boca

Eduardo Coudet sabe de la importancia de este Superclásico en el que River Plate recibe a Boca Juniors y por eso mete mano en el once titular que saldrá a la cancha en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Tras el triunfo ante Carabobo por Copa Sudamericana, "El Chacho" probará con Juan Cruz Meza para reemplazar al lesionado Fausto Vera, una pérdida importante para el mediocampo. Tampoco estará Juan Fernando Quintero, con problemas físicos.

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Otro de los que se meterá entre los titulares es Kendry Páez, que le sacará el lugar a un Ian Subiabre que no viene rindiendo lo esperado.

Arriba todo seguirá igual con un Sebastián Driussi que metió 5 goles en 7 partidos desde que llegó Coudet y un renacido Facundo Colidio.

La formación de River para el Superclásico con Boca

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet