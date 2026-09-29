La foto que generó bronca en Estudiantes: un jugador del club festejó el título de Rosario Central

Una imagen de Franco Domínguez festejando el título de Rosario Central generó sorpresa y enojo entre los hinchas de Estudiantes. El delantero pertenece al plantel del Pincha, pero apareció junto a los jugadores del Canalla durante la celebración de la Supercopa Internacional 2026, justamente después de que el equipo rosarino venciera al conjunto platense.

Franco Domínguez junto a Gastón Ávila.

Rosario Central se impuso 3 a 1 ante Estudiantes el sábado pasado en Santiago del Estero y se quedó con el trofeo. Ángel Di María marcó dos goles, mientras que Julián Fernández convirtió el restante para el campeón.

En medio de los festejos apareció Domínguez, delantero de la Reserva de Estudiantes que ya tuvo participación en seis partidos del equipo profesional. La situación no pasó inadvertida entre los simpatizantes del Pincha, especialmente por la rivalidad que existe actualmente entre ambas instituciones.

El vínculo de Domínguez con Rosario Central tiene una explicación familiar. El futbolista es hermano menor de Gastón Ávila y de Ezequiel "Chimy" Ávila, ambos identificados públicamente como hinchas del club rosarino. Sin embargo, las imágenes del delantero celebrando el campeonato llamaron especialmente la atención porque el título fue conseguido ante el equipo del que forma parte.

No fue convocado para el partido de Reserva

La situación sumó otro capítulo este martes. Domínguez no fue incluido en la convocatoria de la Reserva de Estudiantes para el encuentro ante Defensa y Justicia, correspondiente al Torneo Proyección, que se disputó en el Country de City Bell.

La decisión estuvo a cargo de Jonathan Schunke, entrenador de la categoría. Por el momento, no trascendió oficialmente si la ausencia del delantero está relacionada con su participación en los festejos de Rosario Central.

Tampoco se conoce si Estudiantes analiza aplicar algún tipo de sanción al futbolista. Por ahora, no hubo confirmación de una medida disciplinaria, por lo que habrá que esperar para conocer si la institución toma alguna determinación durante las próximas horas.

El antecedente de Domínguez con la Selección Argentina

Domínguez viene de tener una experiencia importante con las juveniles de la Albiceleste. El delantero fue convocado por Diego Placente para disputar los Juegos Suramericanos 2026 con la Selección Argentina Sub-19.

Durante el torneo continental disputado en Rosario, el futbolista de Estudiantes participó de los cinco partidos de la competencia y convirtió dos goles en la fase de grupos.

Ahora, su aparición en los festejos de Central abrió un inesperado foco de atención en Estudiantes, mientras el club todavía no comunicó si habrá alguna consecuencia para el delantero.