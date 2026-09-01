La frase de Pullaro sobre Messi que ilusionó a todos los hinchas de Newell's

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reavivó la ilusión de los hinchas de Newell's al referirse a la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Rosario. "Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario", afirmó el mandatario en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Pullaro contó que mantuvo conversaciones con el capitán y que notó señales alentadoras en su círculo íntimo: "Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá". De todos modos, se cuidó de no adelantar definiciones: "No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende ellos".

El vínculo de Messi con Rosario

El gobernador también destacó el arraigo del futbolista con su ciudad natal. "Es una persona que ama Rosario y su familia también. Me sorprendió ver cómo quiere a esta ciudad", señaló, y lo comparó con su propio lazo con Hughes, su pueblo: "Creo que Messi se siente rosarino, por más que la mayor parte de su vida la vivió lejos de esta ciudad".

Messi dio sus primeros pasos en el club barrial Abanderado Grandoli, donde fue dirigido por su padre, y a los siete años pasó a las infantiles de Newell's, donde jugó hasta los 13, antes de emigrar a Barcelona a comienzos de 2001. En varias oportunidades expresó su deseo de vestir alguna vez la camiseta rojinegra, aunque nunca lo confirmó.

El presente en Inter Miami

Por ahora no hay negociación oficial: Messi mantiene contrato con Inter Miami por dos años más. El rosarino afronta la recta final de la temporada con las Garzas, que tienen por delante tres partidos de la MLS antes de la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, el 16 de septiembre. En sus últimos siete encuentros, convirtió 8 goles y aportó 3 asistencias.

Las declaraciones de Pullaro llegaron después de que Messi anunciara, este lunes 31 de agosto, su retiro de la Selección argentina a través de una carta y un video. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", escribió el capitán, campeón del mundo en 2022, que cerró así su ciclo en la Albiceleste tras la final del Mundial 2026 ante España.