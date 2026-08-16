La fuerte decisión del Chacho Coudet en River para enfrentar a Argentinos

River Plate estuvo muy activo en el mercado de pases e incorporó a nueve futbolistas, por que la postargación del partido ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana en Colombia, le vino como anillo al dedo a Eduardo Coudet para recuperar a varios futbolistas físicamente y entrenar junto a los recientemente llegados como es el caso de Francisco Ortega y en especial de Thiago Almada, quien estará desde el inicio ante Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Almada, que ingresaría desde el inicio por Tomás Galván, en principio se movería por la izquierda, junto a Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, los delanteros que Chacho eligiría para acompañarlo. Rafael Santos Borré esperaría por su oportunidad en el banco de suplentes.

Por otro lado, Ortega seguiría ocupando el lateral izquierdo teniendo en cuenta que a Marcos Acuña tiene todavía para varios días de recuperación.

La probable formación de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán