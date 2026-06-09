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La fuerte reacción del Atlético Madrid tras el interés del Real Madrid por Julián Álvarez: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta"

El Atlético Madrid respondió a la propuesta del Real Madrid por Julián Álvarez con unos duros mensajes en redes sociales.

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Real Madrid envió una oferta formal por Julián Álvarez. Y, además de rechazarla, el Atlético de Madrid respondió duramente en sus redes sociales.

Tal como pasó con Barcelona, el Colchonero dejó en claro que no quiere desprenderse del delantero. "Se les cortó el video del Papa, donde decía que también era del Atleti", fue lo primero que mencionaron, en referencia al reciente encuentro de León XIV con Florentino Pérez.

"Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", agregaron. 

Y remataron: "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona".

La postura del Atlético Madrid es clara: el argentino no se vende por menos de lo que dice su contrato. La cláusula de rescisión supera los 500 millones de euros. El Real Madrid probó con 150 millones, casi un tercio de la cláusula, y la respuesta fue negativa.

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