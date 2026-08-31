La increíble reacción de De Paul al retiro de Messi de la Selección Argentina: "Sos eterno"

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina con un sentido posteo en sus redes sociales y uno de los primeros en reaccionar fue su amigo, su hermano, su escolta en la concentratación, fuera y dentro del campo de juego Rodrigo De Paul, con quien comparte plantel en el Inter Miami.

De Paul, que fue noticia en los últimos días por su casamiento con la cantante Tini Stoessel, le dedicó una palabras emotivas para el mejor jugador de todos los tiempos.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", escribió el ex Atlético de Madrid.

La dedicatoria de De Paul a Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina.

"Sólo gracias el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas nos sacastes, sos eterno", cerró De Paul que se ha transformado en un pilar fundamental para el GOAT.