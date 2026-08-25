La insólita frase del director deportivo de Países Bajos al presentar a Xavi como nuevo DT: "Tercera opción..."
Mientras contaba cómo se dio el proceso para elegir al flamante entrenador de Países Bajos, Nigel de Jong lanzó una explicación que dejó desconcertados a todos.
Hace casi dos semanas, Países Bajos comenzó la reconstrucción tras su participación en el Mundial 2026 y anunció la contratación de Xavi Hernández como su nuevo entrenador.
Finalmente, este martes tuvo lugar la presentación oficial en una conferencia de prensa en la que el español brindó sus primeras sensaciones por hacerse cargo del seleccionado europeo.
Sin embargo, la nota la dio el director deportivo de la federación neerlandesa, Nigel de Jong, quien, al contar cómo se dio la elección del ex Barcelona, dio una explicación insólita en la que confesó que era "el tercer candidato".
"Nuestro primer candidato para reemplazar a Ronald Koeman fue Pep Guardiola, pero él quería tomarse un año de descanso. El segundo candidato fue Arne Slot, pero él prefirió seguir activo en el fútbol de clubes", lanzó.
Y para sumarle toda la incomodidad posible al momento, completó: "Luego pasamos al tercer candidato, el hombre a mi lado, Xavi Hernández".
Con todos los espectadores atónitos, el flamante director técnico optó por hacer una broma y sostuvo que para él es un "verdadero honor" poder tener esta oportunidad.
"No es una mala posición después de Guardiola y Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio. No me importa si era la tercera o la décima opción. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador", sostuvo.
Además, Xavi recordó la escuela que hizo grande a la Naranja Mecánica y adelantó cuál será su objetivo.
"Recuerdo que, cuando era niño, veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos", cerró.